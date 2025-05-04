Навколо міста Ізюма триває лісова пожежа, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n206066-navkolo-izuma-tryvaie-likvidaciya-lisovoyi-pojeji-goryat-80-ga-foto-video.html

Ракурс

Навколо міста Ізюм триває ліквідація лісової пожежі. Наразі горить лісова підстилка на орієнтовній площі 80 га на території Піщанського лісництва.

Про це повідомляють прес-служба Харківської ОВА та ДСНС Харківщини.

Зазначається, що повідомлення про пожежу на території лісництва надійшло сьогодні, 4 травня, об 11.15.

Внаслідок перекидання вогню загорівся дах двоповерхового житлового будинку, приватний будинок, гаражі. Триває евакуація місцевих жителів.

Гасіння пожежі для рятувальників ускладнюється сильним поривчастим вітром. Також спостерігається інтенсивна детонація залишених російськими окупантами вибухонебезпечних предметів.

На місці події працюють рятувальники та піротехніки ДСНС, пожежний модуль, а також працівники та техніка лісгоспу, комунальних служб міста.