Масштабна лісова пожежа спалахнула на Харківщині — вибухають залишені рашистами боєприпаси

На Харківщині спалахнула лісова пожежа, фото: ДСНС

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На Харківщині в Ізюмському районі спалахнула лісова пожежа, яка вже охопила площу у 20 га. У лісі детонують боєприпаси, залишені російськими військами під час окупації.

Про це сьогодні, 4 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Готується евакуація місцевих жителів, адже вогонь дістався до житлових будинків біля лісу, — розповів він. — На місці працюють підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні розрахунки, а також працівники та техніка лісгоспів.

Зазначається, що через надзвичайно сильний вітер вогонь стрімко поширюється.

Ситуація залишається складною, але контрольованою, — додав Синєгубов.

Нагадаємо, раніше сьогодні у ДСНС повідомляли, що рашисти з РСЗВ обстріляли лісові масиви Борівської громади Ізюмського району, внаслідок чого спалахнули пожежі.