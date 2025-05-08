Разрушение в Днепропетровской области. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n206142-okkupanty-pered-peremiriem-atakovali-ryad-oblastey-foto-razrusheniy.html

Ракурс

Армія росії завдала низку ударів по українських містах та селах напередодні так званого перемир’я.

У Дніпропетровській області вчора ввечері ворог завдав удару КАБами по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Там були пошкоджені чотири приватні будинки і продуктовий магазин, а 72-річна жінка дістала поранення. По Великомихайлівській громаді вдарив російський дрон, який понівечив приватний будинок. Про це голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак поінформував у Telegram.

Дрони-камікадзе та артилерія окупантів били по Нікополю, району та Марганецькій громаді. Зафіксовані пошкодження на території підприємства, побите авто. Ніхто не постраждав.

Напередодні була атакована й Черкаська область. Як поінформував у Telegram голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, надвечір 7 травня армія рф спрямувала на область ударні дрони. Під прицілом була Умань та села району. Водночас, в області працювали сили протиповітряної оборони.

Внаслідок ворожої атаки був пошкоджений корпус навчального закладу, а також побиті вікна в житловому будинку. Уламками БпЛА був поранений цивільний, якого доправили до лікарні.

Нагадаємо, 7 травня загарбники скинули дві авіаційні бомби на Олександро-Калинове в Донецькій області. Внаслідок бомбардування загинули дві жінки віком 47 та 67 років. Також пошкоджено шість приватних будинків.