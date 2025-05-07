Двоє жінок загинули внаслідок бомбардування окупантами Донеччини. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n206131-okupanty-vbyly-aviabombamy-dvoh-jinok-na-donechchyni-foto.html

Ракурс

Російські окупанти вбили двох жінок у Донецькій області.

У середу вранці, 7 травня, загарбники скинули на Олександро-Калинове дві авіаційні бомби. Внаслідок бомбардування загинули дві жінки віком 47 та 67 років. Також пошкоджено шість приватних будинків. Про це керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 7 травня повідомив у Telegram.

Знову і знову звертаюся до всіх донеччан, а особливо до жителів прифронтових громад: евакуюйтесь своєчасно! Бережіть себе та своїх близьких, — наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, 7 травня російські окупанти здійснили масовану атаку безпілотниками по місту Словʼянську на Донеччині. Десяток ворожих «Шахедів» влучили по території промислової зони. На щастя, ніхто не постраждав.