Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оккупанты убили авиабомбами женщин в Донецкой области. Фото: ОВА

Оккупанты убили авиабомбами двух женщин в Донецкой области (ФОТО)

7 мая 2025, 16:21
999

Російські окупанти вбили двох жінок у Донецькій області.

У середу вранці, 7 травня, загарбники скинули на Олександро-Калинове дві авіаційні бомби. Внаслідок бомбардування загинули дві жінки віком 47 та 67 років. Також пошкоджено шість приватних будинків. Про це керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін 7 травня повідомив у Telegram.

Знову і знову звертаюся до всіх донеччан, а особливо до жителів прифронтових громад: евакуюйтесь своєчасно! Бережіть себе та своїх близьких, — наголосив очільник ОВА.

Окупанти вбили авіабомбами жінок на Донеччині. Фото: ОВА

Окупанти вбили авіабомбами жінок на Донеччині. Фото: ОВА

Окупанти вбили авіабомбами жінок на Донеччині. Фото: ОВА

Нагадаємо, 7 травня російські окупанти здійснили масовану атаку безпілотниками по місту Словʼянську на Донеччині. Десяток ворожих «Шахедів» влучили по території промислової зони. На щастя, ніхто не постраждав.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров