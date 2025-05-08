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Ракурс
Полиция задержала 63-летнего мужчину, который под Киевом расстрелял военного и его тещу

Полиция задержала 63-летнего мужчину, который под Киевом расстрелял военного и его тещу

8 мая 2025, 17:56
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Поліція затримала чоловіка, який розстріляв військового та його родичку в Софіївській Борщагівці.

Правоохоронці зʼясували, що військовий місяць тому продав чоловіку зброю за 1 тис. дол. Але сьогодні, 8 травня, вони поконфліктували через оплату, повідомили у Національній поліції.

Військовий хотів отримати ще певну суму. Тоді чоловік з купленої зброї вистрелив у військового та його тещу. Обоє загинули.

Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині. Спецпризначенці поліції оточили будинок і протягом години затримали підозрюваного.

Источник: Ракурс


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