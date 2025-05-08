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Полиция задержала 63-летнего мужчину, который под Киевом расстрелял военного и его тещу
Полиция задержала 63-летнего мужчину, который под Киевом расстрелял военного и его тещуhttps://racurs.ua/n206162-policiya-zaderjala-63-letnego-mujchinu-kotoryy-pod-kievom-rasstrelyal-voennogo-i-ego-teschu.htmlРакурс
Поліція затримала чоловіка, який розстріляв військового та його родичку в Софіївській Борщагівці.
Правоохоронці зʼясували, що військовий місяць тому продав чоловіку зброю за 1 тис. дол. Але сьогодні, 8 травня, вони поконфліктували через оплату, повідомили у Національній поліції.
Військовий хотів отримати ще певну суму. Тоді чоловік з купленої зброї вистрелив у військового та його тещу. Обоє загинули.
Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині. Спецпризначенці поліції оточили будинок і протягом години затримали підозрюваного.