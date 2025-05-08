Поліція затримала 63-річного чоловіка, який під Києвом розстріляв військового та його тещу

https://racurs.ua/ua/n206162-policiya-zatrymala-63-richnogo-cholovika-yakyy-pid-kyievom-rozstrilyav-viyskovogo-ta-yogo-teschu.html

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Поліція затримала чоловіка, який розстріляв військового та його родичку в Софіївській Борщагівці.

Правоохоронці зʼясували, що військовий місяць тому продав чоловіку зброю за 1 тис. дол. Але сьогодні, 8 травня, вони поконфліктували через оплату.

Військовий хотів отримати ще певну суму. Тоді чоловік з купленої зброї вистрелив у військового та його тещу. Обоє загинули.

Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині. Спецпризначенці поліції оточили будинок і протягом години затримали підозрюваного.