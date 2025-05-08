Спецпризначенці ГУР відбили побратимів із полону окупантів прямо на полі бою

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Про справжній трилер — бій на Запорізькому фронті ― розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони. Спецпризначенці ГУР відбили побратимів із полону окупантів прямо на полі бою.

Троє солдатів підрозділу «Артан Х», який входить до спецпідрозділу ГУР МО України «Артан», вирушили на завдання ― здійснити диверсійно-розвідувальний рейд до позицій 247-го десантно-штурмового полку російських окупаційних військ.

Діставшись ворожих позицій, бійці «Артану Х» зіштовхнулися з групою противника та вступили у ближній бій ― троє українських штурмовиків проти трьох російських десантників.

У бою московити застосували невідому хімічну речовину. Внаслідок отруєння газом наші бійці втратили боєздатність і потрапили до окупантів у полон.

З відкритої місцевості, де відбувся бій, ворог почав відхід у бік підконтрольного їм населеного пункту. Рух фіксували аеророзвідники підрозділів активних дій ГУР МО України.

У момент, коли російські десантники з нашими полоненими дісталися першого укриття, ворога прицільно атакували FPV-дронами майстри з «Артану» та суміжних підрозділів, щоб відбити наших хлопців ― Кеца, Анубіса та Ключика, ― розповів командир підрозділу «Артан Х» з позивним Фаворит.

Після філігранної ліквідації першого російського десантника один із полонених бійців ГУР із позивним Кеца скористався хаосом і панікою серед окупантів.

Я дочекався вдалого моменту і вислизнув, знайшов укриття в одній із зруйнованих будівель і став чекати, чим все закінчиться. Дуже пекло в грудях від газу, яким нас труїли росіяни. Коли налетіли наші FPV ― це було неймовірне відчуття. Дуже вдячний побратимам, що не залишили напризволяще і фактично вирвали з полону, ― розказав він.

Тим часом оператори ударних дронів знищили другого загарбника. Третій і останній з групи російський десантник заповз під стару вантажівку, але українські аси FPV дістали його й там.

Після ліквідації ворожої групи до двох бійців «Артану Х» підлетів розвідувальний дрон з інструкціями від командира для виведення з окупованої території. Третій штурмовик самотужки дістався до позицій підрозділу через кілька годин, коли сіло сонце.

Фактично вирвали наших з лап ворога прямо на полі бою. Зараз усі в піднесеному настрої. Такі епічні історії піднімають бойовий дух. Те, що зробили оператори дронів «Артану» та суміжних підрозділів Сил безпеки та оборони України, ― найвищий рівень майстерності, просто ювелірна робота. За своїх б'ємося до кінця. Окупантів ― знищуємо, ― сказав Фаворит.

Звільнені бійці «Артану Х» повернулись із трофейною зброєю та важливими даними. Зараз усі проходять лікування від опіків, завданих російськими хімікатами.