Дональд Трамп призвал к перемирию на 30 дней. Фото:

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Президент США Дональд Трамп закликав Україну та росію до 30-денного перемир’я.

Після вчорашньої розмови з президентом України Володимиром американський лідер закликав до «в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню». Також він пригрозив новими санкціями, якщо перемирʼя не будуть дотримуватися. Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Як президент я залишаюся відданим справі забезпечення миру між росією та Україною разом з європейцями, і цей мир буде тривалим! Це перемир’я має стати кроком до укладення мирної угоди. Все це можна зробити дуже швидко, і я готовий долучитися в будь-який момент, якщо мої послуги знадобляться, — йдеться у повідомленні.

Трамп також висловив сподівання, що рішення про перемирʼя Київ та Москва все ж ухвалять і будуть його дотримуватися. Він додав, що перемовини з росією та з Україною все ще тривають.

Також лідер Америки подякував за «увагу до цього питання».

Нагадаємо, ввечері 8 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили подальші кроки до миру та погоджену Верховною Радою угоду про корисні копалини з Штатами.

Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів «у будь-якому форматі», однак рф повинна показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню.