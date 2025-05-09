Венгрия выслала из Будапешта двух украинских дипломатов

https://racurs.ua/n206182-vengriya-vyslala-iz-budapeshta-dvuh-ukrainskih-diplomatov.html

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Глава МЗС Угорщини заявив, що країна вислала з Будапешта двох українських дипломатів, які нібито були «шпигунами під прикриттям».

Ми не можемо терпіти кампанію з очорнення угорців. Сьогодні ми вислали двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям в посольстві України в Будапешті, — сказав міністр Петер Сійярто.

У відеозверненні на своїй фейсбук-сторінці він звинуватив дипломатів у шпигунстві:

За словами Сійярто, МЗС вручило сповіщення про видворення послу України в Угорщині.

Посольство України наразі не коментувало цю заяву.

Раніше Сійярто заявив, що влада країни поки не отримувала від України офіційної інформації щодо затримання двох осіб на Закарпатті, яких підозрюють у роботі на угорську розвідку.

Водночас він заявив, що «в Україні часто використовується антиугорська пропаганда, … яка в багатьох випадках виявляється абсолютно безпідставною».

Служба безпеки України уранці 9 травня заявила, що вперше в історії країни викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду України. Одного із затриманих суд у Києві вже арештував на 90 діб.