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YouTube заблокировал канал Арестовича
YouTube заблокировал канал Арестовичаhttps://racurs.ua/n206184-youtube-zablokiroval-kanal-arestovicha.htmlРакурс
YouTube заблокував канал Олексія Арестовича та інших осіб, проти яких запроваджені санкції.
Зокрема, серед них також ютуб-канали таких осіб:
- Костянтин Бондаренко;
- Дмитро Василець;
- Анастасія Кашеварова [DailyStorm, This is media];
- Павло Оніщенко.
Усі вищевказані особи перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України, які ввів у дію своїми указами Президент Володимир Зеленський.