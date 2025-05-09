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Ракурс
YouTube заблокував канал Олексія Арестовича

YouTube заблокував канал Арестовича

9 тра 2025, 17:10
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YouTube заблокував канал Олексія Арестовича та інших осіб, проти яких запроваджені санкції.

Зокрема, серед них також ютуб-канали таких осіб:

  • Костянтин Бондаренко;
  • Дмитро Василець;
  • Анастасія Кашеварова [DailyStorm, This is media];
  • Павло Оніщенко.

Усі вищевказані особи перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України, які ввів у дію своїми указами Президент Володимир Зеленський.

Джерело: Ракурс


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