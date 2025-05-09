YouTube заблокував канал Олексія Арестовича

https://racurs.ua/ua/n206184-youtube-zablokuvav-kanal-arestovycha.html

Ракурс

YouTube заблокував канал Олексія Арестовича та інших осіб, проти яких запроваджені санкції.

Зокрема, серед них також ютуб-канали таких осіб:

Костянтин Бондаренко;

Дмитро Василець;

Анастасія Кашеварова [DailyStorm, This is media];

Павло Оніщенко.

Усі вищевказані особи перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України, які ввів у дію своїми указами Президент Володимир Зеленський.