Спецтрибуналу щодо злочину агресії рф проти України – бути: рішення міжнародної коаліції держав

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9 травня міністри закордонних справ ЄС підтримали створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

У День Європи міжнародна коаліція 39 держав (Core Group) офіційно підтримала створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України. Засідання Core Group відбулось у Львові.

Символічно, що зустріч Коаліції держав відбулася в дні, коли світ відзначає 80-річчя перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Руйнівний російський терор проти цивільного населення — це те саме, що чинили нацисти.

Без агресії, без цього злочину не було б воєнних злочинів, вчинених в Україні, — заявила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

Вона також наголосила, що агресія — це «лідерський злочин», що передбачає вину керівників країни.

Очільник українського уряду Денис Шмигаль напсиав у своїх соцмережах, що з початку повномасштабної війни росіяни знищили або пошкодили понад 218 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури. Житлові будинки, школи, лікарні, церкви. путінський режим убив 616 і поранив понад 1800 дітей. Ще понад 19 тисяч дітей депортував на російську територію.

Україною зафіксовані понад 167 тисяч злочинів агресії та воєнних злочинів росії.

Україна вже робить цю роботу. 735 осіб отримали підозру за воєнні злочини. 471 провадження передано до суду, є 241 вирок. Оголошено підозри 40 російським високопосадовцям. Але ми маємо притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво росії.

40 країн об'єдналися в коаліцію для того, щоб створити для цього спеціальний трибунал в межах Ради Європи. Головне завдання Спецтрибуналу — розслідування, кримінальне переслідування та судовий розгляд справ щодо осіб, які несуть основну відповідальність за злочин агресії проти України.

Сьогодні у Львові, за словами Шмигаля, ухвалено політичне рішення про схвалення роботи юридичних команд держав-учасниць коаліції.

Наступний крок — запуск юридичної процедури створення трибуналу. Він буде зроблений найближчим часом. Дякую Уряду Нідерландів за готовність розмістити його в Гаазі, — написав Шмигаль.

13−14 травня в Люксембурзі відбудеться засідання Комітету міністрів Ради Європи. На ньому розпочнеться формальний процес створення cпеціального трибуналу.