ВСП открыл дисциплинарное дело в отношении судьи, который с начала оккупации 25 раз ездил в Крым

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Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу щодо судді, який з початку окупації 25 разів їздив в Крим.

Мова про суддю Шостого апеляційного адміністративного суду Ярослава Василенка. Вища рада правосуддя відкрили щодо нього дисциплінарну справу за скаргою на суддю, подану громадською організацією «Автомайдан» після виходу розслідування «Схем».

У ньому журналісти встановили, що суддя 25 разів їздив у Крим з початку окупації та не декларує апартаменти у Севастополі, записані на дружину, яка має громадянство російської федерації.

Такі дії судді, зазначено у скарзі, мають «ознаки дисциплінарних проступків, передбачених окремими пунктами закону України «Про судоустрій і статус суддів» — зокрема, «допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя» і декларування неправдивих відомостей або «умисне незазначення».

В ухвалі ВРП також сказано, що Державна прикордонна служба підтвердила неодноразові візити Василенка на окупований півострів.

На запит Вищої ради правосуддя щодо обставин, викладених у скарзі, Василенко не відповів, а тому члени ВРП взяли до уваги пояснення судді, які він надавав детективам НАБУ, які після виходу розслідування «Схем» відкрили кримінальну справу проти Василенка щодо ймовірного недостовірного декларування.

Суддя пояснив, що з 2014 по 2021 рік неодноразово відвідував Крим, «оскільки там народилася його дружина». Також він повідомив, що відпочивав у Севастополі в апартаментах родичів дружини, документи на які йому не показували. У Криму «займався дайвінгом, риболовлею, відвідував родинне кладовище».

Друга дисциплінарна палата дійшла висновку, що регулярні поїздки судді до окупованого Криму без нагальної потреби «можуть свідчити про відсутність чіткої громадянської позиції, ігнорування порушень рф прав і свобод громадян України на окупованій території та недотримання суддівської етики.

З рішення дисциплінарної палати стало відомо й про те, що 5 вересня 2023 року НАБУ закрило кримінальне провадження щодо Василенка через відсутність в його діях складу кримінального правопорушення. Закриття справи детектив НАБУ аргументував тим, що перевірити інформацію «Схем» в ході здійснення досудового розслідування «не представилось за можливе у зв’язку з військовою агресією рф проти України».

Водночас, спираючись на факти відвідування суддею окупованого Криму, Палата вирішила відкрити дисциплінарну справу щодо Василенка.