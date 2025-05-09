Насиров вышел из СИЗО под залог

https://racurs.ua/n206191-nasirov-vyshel-iz-sizo-pod-zalog.html

Ракурс

Екскерівник Фіскальної служби України Роман Насіров вийшов з СІЗО під заставу.

Про це Суспільному повідомили у ВАКС.

24 квітня ВАКС взяв під варту екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова та збільшив для нього розмір застави з 27 до 40 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що Роман Насіров намагався мобілізуватися до ЗСУ під час судових слухань щодо справи, де він проходить як головний підозрюваний у корупції.

За версією слідства, Насіров за посередництва свого радника одержав понад 722 мільйони гривень неправомірної вигоди за допомогу із відшкодуванням ПДВ агрохолдингу у розмірі понад 3,2 мільярда гривень.

9 квітня цього року Насіров не з’явився на засідання ВАКС, бо, за словами його адвокатів, він мобілізувався до лав ЗСУ.

Наступного дня військова служба правопорядку заявила, що наказ про про призов Насірова скасований. Після цього прокурор САП попросив суд призначити для Насірова суворіший запобіжний захід.