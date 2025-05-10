рф на два дня закроет воздушное пространство над ракетным полигоном Капустин Яр

https://racurs.ua/n206196-rf-na-dva-dnya-zakroet-vozdushnoe-prostranstvo-nad-raketnym-poligonom-kapustin-yar.html

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рф на два дні, 12 та 13 травня — закриє повітряний простір над ракетним полігоном Капустин Яр для ймовірного запуску балістичних ракет.

Відповідну інформацію було опубліковано на офіційному сайті NOTAMs.

Повідомлення про закриття повітряного простору в районі ракетного полігону було опубліковано 8 травня. Умови, що вказані в ньому, можуть свідчити про ймовірний запуск балістичних ракет.

Діапазон висот, який буде закритий: від рівня поверхні до необмеженої висоти.

Заборона стосується всіх повітряних суден, що можуть здійснювати польоти в цьому районі. Повітряний простір буде закритий 12 і 13 травня щодня з 6.00 до 16.00 за місцевим часом.

Варто зазначити, що аналогічна заборона на польоти вже діяла раніше — 21 листопада 2024 року, напередодні удару балістичною ракетою «Кедр» («Орешник») по Дніпру.

Тоді обмеження тривало з 4.00 до 20.00 у період з 21 по 23 листопада.

Повідомлення схожого характеру також було опубліковано 11−13 грудня з 08:00 по 12:00 за місцевим часом, а друге — 16−21 грудня. Після цього, 13 грудня, відбувся масований ракетний удар по Україні із застосуванням балістичних, крилатих та гіперзвукових ракет.

Відомо, що російська балістична ракета середньої дальності розроблена на основі РС-26 «Рубеж».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України деталізувало, що справжня назва комплексу не «Орешник», а «Кедр». На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 махів.

Випробування ракетного комплексу «Кедр» проходили на полігоні «Капустин Яр» у жовтні 2023 та червні 2024 року.

Нагадаємо, що у серпні 2019 року, завершилася дія договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) між США та росією.Напередодні посольство США в Україні закликало співгромадян бути обережними через ризик масштабного повітряного удару «протягом найближчих кількох днів».