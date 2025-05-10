Трамп признал, что разрешение конфликтов по всему миру оказалось сложнее, чем он думал

https://racurs.ua/n206199-tramp-priznal-chto-razreshenie-konfliktov-po-vsemu-miru-okazalos-slojnee-chem-on-dumal-wall.html

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Один зі співрозмовників видання Wall Street Journal розповів, що Дональд Трамп назвав владіміра путіна особливо жорстким у переговорах з ним, оскільки той хотів «отримати все»

Президент США назвав процес припинення російсько-української війни зростаючим розчаруванням, яке не дає йому спати ночами, а з путіним було особливо важко вести переговори, бо він хотів «усе й одразу».

Також Трамп висловив здивування «деякими військовими діями путіна», зокрема бомбардуванням районів, де живуть діти.

Війну в Газі Трамп назвав надзвичайно складною. Знайти будь-яке рішення було важко, тому що «вони воювали тисячу років».

Переговори щодо припинення ядерної програми Ірану зайшли в глухий кут, а торговельна війна загострює відносини з союзниками.

Трамп може вважати свою роботу в Україні виконаною, якщо він змусить Москву і Київ почати прямі переговори, кажуть джерела WSJ. Далі розвиток подій залежатиме від України та росії — і США зосередяться на інших пріоритетах.

Про те, що США бачать у путіні перешкоду для досягнення миру в Україні, раніше написали й у Bloomberg.

За словами співрозмовників агентства, високопоставлені європейські чиновники ведуть переговори з адміністрацією Трампа, щоб завершити роботу над пропозицією про 30-денне припинення вогню в Україні. Водночас якщо російський диктатор путін не піде на поступки, угода передбачає введення нових санкцій проти росії.

Також американські посадовці підготували низку варіантів для Трампа, щоб посилити економічний тиск на рф.