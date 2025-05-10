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Ракурс
Трамп признал, что разрешение конфликтов по всему миру оказалось сложнее, чем он думал

Трамп признал, что разрешение конфликтов по всему миру оказалось сложнее, чем он думал — Wall Street Journal

10 мая 2025, 12:40
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Один зі співрозмовників видання Wall Street Journal розповів, що Дональд Трамп назвав владіміра путіна особливо жорстким у переговорах з ним, оскільки той хотів «отримати все»

Президент США назвав процес припинення російсько-української війни зростаючим розчаруванням, яке не дає йому спати ночами, а з путіним було особливо важко вести переговори, бо він хотів «усе й одразу».

Також Трамп висловив здивування «деякими військовими діями путіна», зокрема бомбардуванням районів, де живуть діти.

Війну в Газі Трамп назвав надзвичайно складною. Знайти будь-яке рішення було важко, тому що «вони воювали тисячу років».

Переговори щодо припинення ядерної програми Ірану зайшли в глухий кут, а торговельна війна загострює відносини з союзниками.

Трамп може вважати свою роботу в Україні виконаною, якщо він змусить Москву і Київ почати прямі переговори, кажуть джерела WSJ. Далі розвиток подій залежатиме від України та росії — і США зосередяться на інших пріоритетах.

Про те, що США бачать у путіні перешкоду для досягнення миру в Україні, раніше написали й у Bloomberg.

За словами співрозмовників агентства, високопоставлені європейські чиновники ведуть переговори з адміністрацією Трампа, щоб завершити роботу над пропозицією про 30-денне припинення вогню в Україні. Водночас якщо російський диктатор путін не піде на поступки, угода передбачає введення нових санкцій проти росії.

Також американські посадовці підготували низку варіантів для Трампа, щоб посилити економічний тиск на рф.

Источник: Ракурс


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