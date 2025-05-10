Берлин решил засекретить данные о поставках оружия Украине

Новий німецький уряд вирішив тримати в таємниці інформацію про подальше постачання зброї в Україну.

Головна мета — «позбавити агресора військової переваги у війні в Україні». Це частина «тактики ведення війни», спрямована на зменшення публічних обговорень щодо постачання зброї.

Новий німецький уряд після трьох років прозорості вирішив значною мірою тримати в таємниці інформацію про подальше постачання зброї в Україну. Про це пишуть Spiegel з посиланням на dpa та Tagesspiegel.

Уряд Німеччини значно скоротить комунікації щодо постачання систем озброєння в майбутньому, — розповіли медіа урядові джерела.

Це, ймовірно, означатиме, що на урядовому сайті більше не публікуватимуть перелік поставленої Німеччиною військової техніки.

Так, новий уряд канцлера Фрідріха Мерца вирішив повернутися до практики, яка діяла на початку повномасштабного вторгнення: протягом приблизно чотирьох місяців майже не було повідомлень про постачання допомоги.

І лише у червні 2022 року, під тиском громадськості, уряд Німеччини вирішив опублікувати в інтернеті детальний список усієї наданої зброї. Востаннє сторінку оновлювали 6 травня, в день призначення нового федерального уряду.

За даними німецького уряду, Німеччина надала чи зобов’язалася надати протягом наступних років військову допомогу на суму приблизно 28 млрд євро.