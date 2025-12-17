Украина подписала с Германией оборонных соглашений более чем на 1,2 млрд евро. Фото:

Україна посилила оборонну співпрацю з Німеччиною.

Український уряд підписав з німецькими партнерами низку нових важливих домовленостей на суму понад 1,2 млрд євро. Угоди передбачають, зокрема, довготермінове постачання запасних частин до систем Patriot. Це дозволить швидше ремонтувати, модернізувати та відновлювати наявні комплекси ППО. Про це міністр оборони Денис Шмигаль 17 грудня повідомив у Telegram.

Також домовленості передбачають закупівлю українських дронів на суму 200 млн євро. Крім того, схвалено найбільший артилерійський проект на виробництво 200 одиниць САУ «Богдана» на новому шасі Zetros. Цей «артилерійський» проект оцінюється в 730 млн євро й зможе посилити міць ЗСУ.

Передбачається й спільне виробництво українських БпЛА «Лінза» у кооперації української компанії Frontline Robotics та німецької компанії Quantum Systems в межах Build with Ukraine. Ці БпЛА забезпечать масштабування тактичної розвідки.

Також було підписано контракти на безперебійне постачання новітніх засобів РЕБ на тактичному рівні.

Шмигаль поінформував, що завдяки домовленостям Києва та Берліна в 2026 році німецькі партнери виділять 11,5 млрд євро на підтримку України.

Нагадаємо, Норвегія профінансує новий пакет військової допомоги для України на суму 3,2 млрд крон. Пакет складається з озброєння та боєприпасів для винищувачів F-16, а також протиповітряних ракет