https://racurs.ua/n212056-vsu-v-2026-godu-poluchat-10-tys-dronov-ot-ukraino-nemeckogo-predpriyatiya.html

Україна в 2026 році отримає 10 тис. дронів оснащених штучним інтелектом.

У п’ятницю, 13 лютого, президент України Володимир Зеленський у Мюнхені відвідав перше німецько-українське спільне підприємство, яке виробляє дрони для Сил оборони України. Глава держави прийняв перший спільно виготовлений ударний БпЛА. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Він поінформував, що побачив виробничу лінію і перший політ безпілотника, який розроблений за сучасною українською технологією й перевірений у бою. Цей дрон оснащений штучним інтелектом й призначений не лише для завдання ударів, але й проведення розвідки.

І вже цього року 10 тисяч дронів, вироблених тут, будуть передані Україні й посилять наші війська, — наголосив Зеленський.

Глава держави також поінформував, що до кінця поточного року планується відкрити 10 спільних українсько-німецьких підприємств із виробництва українських дронів.

