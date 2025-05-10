Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на немедленное прекращение огня

Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на немедленное прекращение огняhttps://racurs.ua/n206204-tramp-zayavil-chto-indiya-i-pakistan-soglasilis-na-nemedlennoe-prekraschenie-ognya.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія та Пакистан погодилися на повне та негайне припинення вогню після переговорів за посередництва Сполучених Штатів.
Про це йшлося у повідомленні, котре Трамп сьогодні, 10 травня, опублікував на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.
Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий оголосити, що Індія та Пакистан погодилися на повне та негайне припинення вогню, — зазначив він. — Вітаємо обидві країни із застосуванням здорового глузду та великого розуму.
Держсекретар США Марко Рубіо на своїй сторінці у соцмережі X повідомив, що уряди Індії та Пакистану домовились почати переговори на нейтральній території.
Я радий оголосити, що уряди Індії і Пакистану домовилися про негайне припинення вогню і початок переговорів з широкого кола питань на нейтральному майданчику, — зазначив він. — Ми віддаємо належне прем'єр-міністрам Моді і Шаріфу за їхню мудрість, виваженість і державницьку позицію у виборі шляху до миру.