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Ракурс
Дональд Трамп, фото: Donald J. Trump / Facebook

Трамп заявив, що Індія та Пакистан погодилися на негайне припинення вогню

10 тра 2025, 16:02
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Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія та Пакистан погодилися на повне та негайне припинення вогню після переговорів за посередництва Сполучених Штатів.

Про це йшлося у повідомленні, котре Трамп сьогодні, 10 травня, опублікував на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий оголосити, що Індія та Пакистан погодилися на повне та негайне припинення вогню, — зазначив він. — Вітаємо обидві країни із застосуванням здорового глузду та великого розуму.

Держсекретар США Марко Рубіо на своїй сторінці у соцмережі X повідомив, що уряди Індії та Пакистану домовились почати переговори на нейтральній території.

Я радий оголосити, що уряди Індії і Пакистану домовилися про негайне припинення вогню і початок переговорів з широкого кола питань на нейтральному майданчику, — зазначив він. — Ми віддаємо належне прем'єр-міністрам Моді і Шаріфу за їхню мудрість, виваженість і державницьку позицію у виборі шляху до миру.

Джерело: Ракурс


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