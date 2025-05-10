Трамп заявив, що Індія та Пакистан погодилися на негайне припинення вогню

Дональд Трамп, фото: Donald J. Trump / Facebook

https://racurs.ua/ua/n206204-tramp-zayavyv-scho-indiya-ta-pakystan-pogodylysya-na-negayne-prypynennya-vognu.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія та Пакистан погодилися на повне та негайне припинення вогню після переговорів за посередництва Сполучених Штатів.

Про це йшлося у повідомленні, котре Трамп сьогодні, 10 травня, опублікував на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий оголосити, що Індія та Пакистан погодилися на повне та негайне припинення вогню, — зазначив він. — Вітаємо обидві країни із застосуванням здорового глузду та великого розуму.

Держсекретар США Марко Рубіо на своїй сторінці у соцмережі X повідомив, що уряди Індії та Пакистану домовились почати переговори на нейтральній території.