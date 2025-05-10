В Киеве прошли переговоры лидеров стран «Коалиции решительных», фото: «РБК-Украина»

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Країни «Коаліції рішучих» домовилися вимагати від росії розпочати з понеділка, 12 травня, повне і безумовне припинення вогню на 30 днів, щоб дати шанс дипломатії.

Про це на прес-конференції у Києві за участі лідерів Франції, Британії, Польщі та Німеччини заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Європейська правда».

За словами Зеленського, вимога до росії стала головним результатом зустрічі:

Найголовніше, що ми домовилися, що з понеділка 12 травня має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від росії, ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати.

Він додав, що спроба висунення умов буде свідченням намірів затягнути війну та зірвати дипломатію.

Припинення вогню має бути всеосяжним; в повітрі, на морі, та на суші. Забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо в координації з США. Це є дійсно реалістично, — наголосив Зеленський.

За його словами, припинення вогню має тривати 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових, політичних, гуманітарних основ миру.

Президент Франції Емманюель Макрон додав, що моніторинг припинення вогню головним чином забезпечуватимуть американці, але всі інші також будуть брати участь — це дозволить негайно розпочати переговори щодо чутливої інфраструктури і щодо гарантій безпеки.

У разі порушення припинення вогню ми погодилися, що будуть масовані санкції. Вони вже зараз будуть готуватися і координуватися між американцями та європейцями, — наголосив Макрон.

Джерело: «Європейська правда»