Последствия российских обстрелов Запорожье, фото: Иван Федоров

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Російські загарбники завдають ударів керованими авіабомбами по прифронтових громадах Запорізької області.

Про це сьогодні, 11 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що рашисти завдали три удари КАБами по селу Павлівка. В результаті:

пошкоджені житлові будинки;

важке поранення дістала 75-річна жінка.

Згодом росіяни також вдарили по цьому населеному пункту FPV-дроном: