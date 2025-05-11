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Російські загарбники завдають ударів керованими авіабомбами по прифронтових громадах Запорізької області.
Про це сьогодні, 11 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зазначається, що рашисти завдали три удари КАБами по селу Павлівка. В результаті:
- пошкоджені житлові будинки;
- важке поранення дістала 75-річна жінка.
Згодом росіяни також вдарили по цьому населеному пункту FPV-дроном:
- було поранено 56-річну жінку. Їй надається необхідна допомога;
- пошкоджений будинок.
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