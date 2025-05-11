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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: Іван Федоров

Рашисти вдарили КАБами по прифронтових громадах на Запоріжжі, двоє поранених (ФОТО)

11 тра 2025, 12:41
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Російські загарбники завдають ударів керованими авіабомбами по прифронтових громадах Запорізької області.

Про це сьогодні, 11 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що рашисти завдали три удари КАБами по селу Павлівка. В результаті:

  • пошкоджені житлові будинки;
  • важке поранення дістала 75-річна жінка.

Згодом росіяни також вдарили по цьому населеному пункту FPV-дроном:

  • було поранено 56-річну жінку. Їй надається необхідна допомога;
  • пошкоджений будинок.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: Іван Федоров

Джерело: Ракурс


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