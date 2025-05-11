Рашисти 11 травня атакували Сумщину безпілотниками, фото: ДСНС

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Сумщина сьогодні, 11 травня, зазнала атаки російських безпілотників.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Вранці 11 травня кілька російських безпілотників атакували Попівську громаду Конотопського району. Пошкоджено нежитлові приміщення, виникли пожежі, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що співробітники ДСНС вже ліквідували виявлені осередки горіння.

Територію, по якій було завдано удару, обстежено. Інформація про травмованих не надходила, — додали у відомстві.

Нагадаємо, за інформацією Сумської ОВА, протягом доби — з ранку 10 травня до ранку 11 травня — російські війська здійснили понад 100 обстрілів по 31 населеному пункту в 14 територіальних громадах області.