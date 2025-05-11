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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Україна готова зустрітися з представниками рф за умови припинення вогню — Зеленський

11 тра 2025, 11:35
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Володимир Зеленський, президент України, відреагував на заяву російського диктатора володимира путіна, який у нічному зверненні до ЗМІ закликав «відновити переговори» з Україною у Стамбулі й провести зустріч української та російської делегацій 15 травня «без будь-яких попередніх умов».

Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни — це припинення вогню, — зазначив Зеленський у повідомленні, опублікованому в його Telegram-каналі.

Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню — повне, тривале й надійне, — починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись, — додав він.

Джерело: Ракурс


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