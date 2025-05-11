Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n206221-ukraina-gotova-vstretitsya-s-predstavitelyami-rf-pri-uslovii-prekraschenii-ognya-zelenskiy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, відреагував на заяву російського диктатора володимира путіна, який у нічному зверненні до ЗМІ закликав «відновити переговори» з Україною у Стамбулі й провести зустріч української та російської делегацій 15 травня «без будь-яких попередніх умов».

Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни — це припинення вогню, — зазначив Зеленський у повідомленні, опублікованому в його Telegram-каналі.