108 безпілотників атакували Україну в ніч на 11 травня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n206220-108-bezpilotnykiv-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-11-travnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 травня, атакували Україну загалом 108 ударними
безпілотниками типу «Шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів.
Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованих Приморська на Запоріжжя та Гвардійського у Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Запуски безпілотників розпочалися із 02.00 — через дві години після завершення оголошеного російським диктатором володимиром путіним «перемир'я».
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
Станом на 09.30:
- підтверджено збиття 60 ударних БПЛА типу «Шахед» (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни;
- 41 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждала Сумщина.
Прес-служба Сумської ОВА повідомляє, що протягом доби — з ранку 10 травня до ранку 11 травня — російські війська здійснили понад 100 обстрілів по 31 населеному пункту в 14 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіабомби, РСЗВ, FPV-дрони та скидання ВОГ з БПЛА:
- майже 10 ударів КАБів;
- 30 атак FPV-дронами;
- майже 30 скидань ВОГ з БПЛА;
- понад 70 вибухів з РСЗВ.
Також ворог здійснив удар з гелікоптера ракетами типу НАР (10 вибухів).
Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Попівській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;
- у Білопільській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення та приватні будинки.
За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 13 хвилин. Внаслідок російських обстрілів протягом доби загиблих і поранених немає.