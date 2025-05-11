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Ракурс
Дніпропетровщина зазнала атаки російських дронів, фото: Google Maps

Рашисти атакували Дніпропетровщину дронами — пошкоджено ферму

11 тра 2025, 10:35
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Російські загарбники атакували безпілотниками Дніпропетровщину. Два дрони збили сили ППО.

Про це сьогодні, 11 травня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через атаку в Українській громаді, що на Синельниківщині, потрощило вікна на одній з ферм, — зазначив він.

Крім того, вчора роісяни вдарили керованими авіабомбами по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Яких збитків завдано, з’ясовують фахівці.

Не припиняли росіяни й терор Нікопольщини. Дісталося Мирівській, Покровській та Марганецькій громадам. По них цілили з важкої артилерії, РСЗВ «Град», fpv-дронами. В результаті там понівечений приватний будинок. Інші території обстежують, — розповів Лисак.

Зазначається, що в усіх випадках минулося без постраждалих.

Джерело: Ракурс


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