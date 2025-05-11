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Ракурс
Росіяни здійснили чергову атаку безпілотниками по Київщині, фото: «Укрінформ»

Російські безпілотники атакували Київщину, постраждала людина

11 тра 2025, 09:15
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Російські загарбники сьогодні, 11 травня, вранці атакували безпілотниками Київщину.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОВА.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено, проте у Броварському районі внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік 1954 року народження.

Людина отримала гостру реакцію на стрес, знаходиться у шоковому стані. Вся необхідна медична допомога надається на місці, — розповіли в ОВА.

Також пошкоджено дачний будинок.

Крім того, в Обухівському районі пошкоджено п’ять приватних будинків.

Джерело: Ракурс


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