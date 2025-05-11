Российские беспилотники атаковали Киевщину, пострадал человек

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Россияне совершили очередную атаку беспилотниками по Киевщине, фото: «Укринформ»
Российские беспилотники атаковали Киевщину, пострадал человекhttps://racurs.ua/n206217-rossiyskie-bespilotniki-atakovali-kievschinu-postradal-chelovek.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 11 травня, вранці атакували безпілотниками Київщину.
Про це повідомляє прес-служба Київської ОВА.
В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено, проте у Броварському районі внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік 1954 року народження.
Людина отримала гостру реакцію на стрес, знаходиться у шоковому стані. Вся необхідна медична допомога надається на місці, — розповіли в ОВА.
Також пошкоджено дачний будинок.
Крім того, в Обухівському районі пошкоджено п’ять приватних будинків.
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