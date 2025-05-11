Дональд Трамп (в центре), фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive - GetArchive

https://racurs.ua/n206216-vperedi-velikaya-nedelya-tramp-o-vozmojnyh-peregovorah-ukrainy-i-rf.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявив про «потенційно великий день для росії та України» та «великий тиждень» попереду.

Про це йдеться у новому дописі на його сторінці у соцмережі Truth Social, який з’явився після ініціативи Києва та «Коаліції рішучих» щодо 30-денного перемир’я та виступу російського диктатора путіна, який хоче провести прямі переговори у Стамбулі 15 травня «без будь-яких попередніх умов».

Потенційно великий день для росії та України! Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна «кривава баня», як ми сподіваємося, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий світ. Я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб переконатися, що це станеться. Натомість США хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі. Попереду великий тиждень! — заявив Трамп.

Раніше коментуючи ініціативу щодо 30-денного перемир’я речниця Державного департаменту Теммі Брюс заявила, що США оцінюватимуть росію за її діями, а не словами.

Про це йдеться у дописі на її сторінці у соцмережі X.