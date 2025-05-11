Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Днепропетровщина подверглась атаке российских дронов, фото: Google Maps

Рашисты атаковали Днепропетровщину дронами — повреждена ферма

11 мая 2025, 10:35
999

Російські загарбники атакували безпілотниками Дніпропетровщину. Два дрони збили сили ППО.

Про це сьогодні, 11 травня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через атаку в Українській громаді, що на Синельниківщині, потрощило вікна на одній з ферм, — зазначив він.

Крім того, вчора роісяни вдарили керованими авіабомбами по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Яких збитків завдано, з’ясовують фахівці.

Не припиняли росіяни й терор Нікопольщини. Дісталося Мирівській, Покровській та Марганецькій громадам. По них цілили з важкої артилерії, РСЗВ «Град», fpv-дронами. В результаті там понівечений приватний будинок. Інші території обстежують, — розповів Лисак.

Зазначається, що в усіх випадках минулося без постраждалих.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров