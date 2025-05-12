Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n206240-108-rossiyskih-bespilotnikov-nochu-atakovali-ukrainu-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 травня (із 23.00 11 травня), атакували Україну загалом 108 ударними БПЛА типу «Шахед» та безпілотниками імітаторами різних типів.

Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська, Орла, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 08.30:

підтверджено збиття 55 ударних БПЛА типу «Шахед» (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни;

30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина.

Так Білгород-Дністровська міська рада на своїй Фейсбук-сторінці повідомляє, що сьогодні вранці місто зазнало ворожої атаки.

Внаслідок російського удару по місту було пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки, — вказано в повідомленні. — На даний час оперативно триває ліквідація наслідків ворожого удару рятувальниками та комунальними службами.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.