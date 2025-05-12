В Аргентине обнаружили новые нацистские материалы

https://racurs.ua/n206250-v-argentine-obnarujili-novye-nacistskie-materialy-foto.html

Ракурс

В Аргентині знайшли нов нацистські матеріали — вони можуть допомогти зрозуміти фінансові схеми та міжнародні звʼязки нацистів.

Про це пишуть BBC та Reuters.

У підвалі Верховного суду Аргентини співробітники під час прибирання знайшли 83 ящики з документами нацистської Німеччини.

Відкривши одну з коробок, ми виявили матеріал, призначений для закріплення та поширення ідеології Адольфа Гітлера в Аргентині під час [Другої світової війни], — сказали вони.

Матеріали привезли до Аргентини у червні 1941 року з Токіо. У паперах вказали, що це «особисті речі», але митники насторожилися — посилка була дуже велика. Вони навмання відкрили п’ять мішків і знайшли всередині нацистську пропаганду: листівки, фото та інші матеріали.

Після цього мішки передали до Верховного суду. Німецьке посольство в Аргентині хотіло, щоб їх повернули до Токіо, але суддя вирішив — усе залишиться в країні. До 1944 року з цим нічого не робили, а потім Аргентина припинила відносини з нацистською Німеччиною і мішки просто забули в підвалі суду.