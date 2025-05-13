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Ракурс
Израильско-американский заложник вернулся домой после 18-месячного плена ХАМАС

Израильско-американский заложник вернулся домой после 18-месячного плена ХАМАС

13 мая 2025, 08:17
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Ізраїльсько-американський заручник Едан Александер повернувся додому після 18-місячного полону ХАМАС.

Едана Александера вважали останнім живим американським заручником ХАМАС. Зараз бойовики утримують у секторі Гази ще близько 57 людей.

Адміністрація Трампа в обхід Ізраїлю уклала з ХАМАС угоду про звільнення чоловіка. Президент США назвав це кроком, «щоб покласти край цій дуже жорстокій війні та повернути ВСІХ живих заручників, а також останки загиблих — їхнім близьким».

Натомість премʼєр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що «цього досягнули завдяки нашому військовому тиску та дипломатичному тиску Трампа».

Источник: Ракурс


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