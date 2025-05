Израильско-американский заложник вернулся домой после 18-месячного плена ХАМАС

Ізраїльсько-американський заручник Едан Александер повернувся додому після 18-місячного полону ХАМАС.

Едана Александера вважали останнім живим американським заручником ХАМАС. Зараз бойовики утримують у секторі Гази ще близько 57 людей.

Адміністрація Трампа в обхід Ізраїлю уклала з ХАМАС угоду про звільнення чоловіка. Президент США назвав це кроком, «щоб покласти край цій дуже жорстокій війні та повернути ВСІХ живих заручників, а також останки загиблих — їхнім близьким».

Натомість премʼєр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що «цього досягнули завдяки нашому військовому тиску та дипломатичному тиску Трампа».

Prime Minister Netanyahu:



«This is a very emotional moment — Edan Alexander has returned home. We embrace him and we embrace his family.



This was achieved thanks to our military pressure and the diplomatic pressure applied by President Trump. This is a winning combination.



«pic.twitter.com/c9z3Nfpbq4

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 12, 2025