Израильско-американский заложник вернулся домой после 18-месячного плена ХАМАС

https://racurs.ua/n206260-izrailsko-amerikanskiy-zalojnik-vernulsya-domoy-posle-18-mesyachnogo-plena-hamas.html

Ракурс

Ізраїльсько-американський заручник Едан Александер повернувся додому після 18-місячного полону ХАМАС.

Едана Александера вважали останнім живим американським заручником ХАМАС. Зараз бойовики утримують у секторі Гази ще близько 57 людей.

Адміністрація Трампа в обхід Ізраїлю уклала з ХАМАС угоду про звільнення чоловіка. Президент США назвав це кроком, «щоб покласти край цій дуже жорстокій війні та повернути ВСІХ живих заручників, а також останки загиблих — їхнім близьким».

Натомість премʼєр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що «цього досягнули завдяки нашому військовому тиску та дипломатичному тиску Трампа».