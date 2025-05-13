Зеленский 15 мая встретится с Эрдоганом. Фото: ОП

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Президент України Зеленський 15 травня зустрінеться із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі.

Потім глава держави готовий полетіти до Стамбулу, якщо туди прибуде російський президент володимир путін. Київ намагатиметься домогтися того, щоб диктатор рф прибув на перемовини. Про це Зеленський 13 травня заявив під час прес-конференції з журналістами перед поїздкою до Туреччини.

Ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася. Якщо путін готовий не тільки в медіа, а й реальному житті зустрічатися, — зазначив він.

За словами Зеленського, він запропонував президенту США Дональду Трампу доєднатись до зустрічі, адже це мало б більший вплив на путіна.

Він наголосив, що неприбуття путіна до Туреччини стане фінальною точкою демонстрації того, що росіяни не готові до закінчення війни, а значить США та Європа повинні запровадити потужні санкції.

Це наратив росіян, що я не можу говорити з путіним. Рішенням РНБО я зробив те, що і так говорить Конституція, що саме я виконую цю місію і ніхто крім мене не може вести перемовини щодо суверенітету України, ніхто крім мене не може вести відповідні перемовини з лідером росії і інших країн. Це мої права і обов’язки. Я собі нічого не забороняв, — розповів Зеленський.

Також глава держави поінформував, що Київ отримав сигнал від китайської сторони, що Пекін підтримує 30-денне припинення вогню.

Інші заяви Зеленського:

30-денне припинення вогню — це більше про можливість відкрити діалог. Цього терміну нікому не буде достатньо, щоб відновити силу на повну.

Були сигнали від Китаю і інших держав, щоб 8−10 травня, була безпека в регіоні, де будуть знаходитися багато лідерів, включаючи Китай. Ніяких ударів по параду їхньому не було.

Я неодноразово підкреслював це президенту Трампу. Вважаю, що путін не хоче закінчення війни, не хоче припинення вогню, не хоче будь-яких перемовин. Я вже мовчу про те, що він боїться прямих перемовин зі мною.

Нагадаємо, у ніч проти 11 травня російський президент володимир путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною «без жодних попередніх умов» у Туреччині 15 травня.

Президент України Володимир Зеленський відповів, що у четвер особисто чекатиме на путіна в Туреччині.

ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати Америки на перемовинах у Стамбулі щодо завершення війни рф проти України будуть представляти спецпредставники Стів Віткофф та Кіт Келлог.