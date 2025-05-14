Рашисты усиливают деятельность «юнармии» на ВОТ, фото: Крымская правозащитная группа

https://racurs.ua/n206288-bolee-100-otryadov-unarmii-deystvuut-na-vot-luganschiny-ova.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях Луганщини російські загарбники планують посилити взаємодію із «юнармією» — дитячо-юнацьким громадським рухом, що займається мілітаризацією та військовою підготовкою дітей та підлітків.

Відповідну угоду уклали в окупаційній адміністрації регіону. Про це сьогодні, 14 травня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Наразі на захопленій росіянами території області у 24 адміністративно-територіальних одиницях діють 102 загони «юнармії». До пропагандистських заходів залучено понад шість тисяч дітей, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, про створення «Юнармії» рашисти оголосили у 2016 році.