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В Киеве произошла стрельба в отеле
В отеле в Киеве произошла стрельба — полицияhttps://racurs.ua/n206287-v-otele-v-kieve-proizoshla-strelba-policiya.htmlРакурс
У Києві в одному з готелів Святошинського району сталася стрілянина.
Правоохоронці затримали зловмисника. Про це сьогодні, 14 травня, вранці повідомила прес-служба поліції Києва.
Зазначається, що повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7.30. На місце події було скеровано наряди поліції та введено спеціальну поліцейську операцію.
У результаті проведених заходів поліцейські затримали зловмисника, серед громадян ніхто не постраждав, — розповіли у поліції. — Поліцейські продовжують працювати на місці події, всі обставини зʼясовуються.
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