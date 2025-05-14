В Киеве произошла стрельба в отеле

https://racurs.ua/n206287-v-otele-v-kieve-proizoshla-strelba-policiya.html

Ракурс

У Києві в одному з готелів Святошинського району сталася стрілянина.

Правоохоронці затримали зловмисника. Про це сьогодні, 14 травня, вранці повідомила прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7.30. На місце події було скеровано наряди поліції та введено спеціальну поліцейську операцію.