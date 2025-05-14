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Ракурс
У Києві сталася стрілянина у готелі

В готелі у Києві сталася стрілянина — поліція

14 тра 2025, 08:55
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У Києві в одному з готелів Святошинського району сталася стрілянина.

Правоохоронці затримали зловмисника. Про це сьогодні, 14 травня, вранці повідомила прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7.30. На місце події було скеровано наряди поліції та введено спеціальну поліцейську операцію.

У результаті проведених заходів поліцейські затримали зловмисника, серед громадян ніхто не постраждав, — розповіли у поліції. — Поліцейські продовжують працювати на місці події, всі обставини зʼясовуються.

Джерело: Ракурс


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