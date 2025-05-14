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У Києві сталася стрілянина у готелі
В готелі у Києві сталася стрілянина — поліціяhttps://racurs.ua/ua/n206287-v-goteli-u-kyievi-stalasya-strilyanyna-policiya.htmlРакурс
У Києві в одному з готелів Святошинського району сталася стрілянина.
Правоохоронці затримали зловмисника. Про це сьогодні, 14 травня, вранці повідомила прес-служба поліції Києва.
Зазначається, що повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7.30. На місце події було скеровано наряди поліції та введено спеціальну поліцейську операцію.
У результаті проведених заходів поліцейські затримали зловмисника, серед громадян ніхто не постраждав, — розповіли у поліції. — Поліцейські продовжують працювати на місці події, всі обставини зʼясовуються.
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