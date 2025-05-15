Великобритания и Германия совместно разработают ударное оружие дальностью 2000 км

https://racurs.ua/n206313-velikobritaniya-i-germaniya-sovmestno-razrabotaut-udarnoe-orujie-dalnostu-2000-km.html

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Велика Британія та Німеччина спільно розроблять ударну зброю дальністю 2000 км.

Як пише Reuters, міністри оборони Британії та Німеччини оголосять про новий проєкт далекобійної зброї на зустрічі в Берліні. Водночас додаткових подробиць щодо термінів чи бюджету наразі немає.

Загалом цей проєкт реалізується на основі домовленостей 2024 року щодо посилення безпеки в Європі на тлі російської загрози.

З моменту підписання цієї угоди Дональд Трамп виграв президентські вибори в США та чітко дав зрозуміти, що очікує від Європи відповідальності за власну безпеку, що спровокувало на континенті боротьбу за пошук шляхів розвитку вітчизняної оборонної промисловості.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та його німецький колега Борис Пісторіус оголосять про новий проект далекобійної зброї на зустрічі в Берліні.

У більш небезпечному світі НАТО та європейські союзники об'єднані, — заявив Гілі. Це партнерство допомагає нам зробити оборону двигуном зростання — створюючи робочі місця, підвищуючи кваліфікацію та залучаючи інвестиції по всій Великій Британії та Німеччині.

У заяві не надано додаткових подробиць щодо термінів чи бюджету проєкту.

Очікується також, що міністри обговорять спільні закупівлі торпед для морських патрульних та розвідувальних літаків, а також оголосять про угоду щодо купівлі Німеччиною військових мостів британського виробництва, йдеться у заяві.