На переговорах у Туреччині 15 травня Україна вимагатиме 30-денного припинення вогню.

Про це пише Wall Street Journal.

Разом з цим владімір путін, по суті, хоче капітуляції України, незважаючи на те, що за останні два роки російська армія змогла захопити лише 1% території України, зазначає видання.

Російські медіа уранці 15 травня повідомили, що перемовини в Стамбулі почнуться близько 10.00. В Україні таку заяву відкидають.

Не виключено, що росіяни просто хочуть маніпулювати темою перемовин. Бо вже їх пропагандисти пишуть, що «перемовини потрібні всім, окрім України». На це і розрахунок, — зауважили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, 15 травня Володимир Зеленський чекатиме на владіміра путіна в Стамбулі. У 2022 році він уже пропонував путіну домовитися — але той не прийняв його умови.

У Туреччині 15 травня має відбутися зустріч росії та України — це будуть перші прямі переговори з 2022 року.

Очолить російську делегацію за завданням путіна його помічник Володимир Мединський — він же вів переговори з українською стороною три роки тому. Можна припустити, що знову поставивши свого помічника на чолі делегації, диктатор Кремля дає зрозуміти: він хоче продовжити переговори «з того ж місця», на якому вони зупинилися три роки тому.