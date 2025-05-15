Правительство Германии решило резко увеличить военные расходы до 5% ВВП

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Нова правляча коаліція на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцем ухвалила рішення суттєво підвищити оборонні витрати Німеччини.

Як заявив міністр закордонних справ Йоханн Вадефуль після зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо в Туреччині, Берлін прагнутиме мети 5% від ВВП — це понад 215 мільярдів євро на рік.

Нині Німеччина витрачає на оборону близько 2% від валового внутрішнього продукту, але навіть ці зобов’язання часто не виконувала.

Це значне зрушення парадигми у німецькій політиці. Ми очікуємо на поступове досягнення мети не пізніше 2030 року. Це не відбудеться відразу, але це має статися, — заявив у розмові з BILD експерт з питань зовнішньої політики та оборони ХДС Родеріх Кізеветтер.

Ініціатива уряду пов’язана з тиском з боку США та НАТО: до 2023 року Німеччина має фінансово забезпечувати 10% оборонних зусиль альянсу. Вашингтон вимагає від усіх членів НАТО виділяти 5% ВВП на оборону, хоча більшість країн вважає цю вимогу нездійсненною.

На саміті міністрів закордонних справ НАТО Йохан Вадефуль підтвердив, що Німеччина підтримує позицію США: