Почему времяпрепровождение в садах уменьшает стресс, установили ученые

Что помогает садам расслаблять людей установили ученые

https://racurs.ua/n206323-pochemu-vremyapreprovojdenie-v-sadah-umenshaet-stress-ustanovili-uchenye.html

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Так звані японські сади створені для того, щоб їх відвідувачі могли почуватися більш розслабленими, проводячи там час.

Міжнародна група учених дослідила, що саме сприяє такому ефекту, повідомляє видання Frontiers in Neuroscience.

У межах дослідження учені оцінили вплив відомого кіотського саду Мурін-ан і порівняли його з менш «енергійним» садом одного з університетів:

протягом одного дня технічного обслуговування на початку 2023 року дослідники змогли отримати безперешкодний доступ до саду Мурін-ан;

аналогічно, сад, розташований у Кіотському університеті, мало відвідували під час проведення експерименту;

загалом 16 студентів спостерігали за обома садами протягом семи хвилин. Дослідники реєстрували рухи очей, частоту серцевих скорочень до і під час спостереження, а також настрій до і після перегляду садів.

В результаті учені виявили зв’язок між швидким переміщенням погляду і зниженням частоти серцевих скорочень та покращенням настрою — зменшення стресу, яке відчувають відвідувачі добре продуманого японського саду, значною мірою пов’язане з особливостями дизайну, котрі змушують часто і швидко переводити погляд по горизонталі.

Добре спроектовані японські сади мають виразні та абстрактні пейзажі, розроблені з великою кількістю деталей. Ці пейзажі спонукають глядача довше спостерігати, щоб зрозуміти композицію і значення пейзажу, в той час як погляд блукає все швидше і швидше, — наголошує перший автор дослідження професор Сейко Гото з Університету Нагасакі.

Зазначається, що, на відміну від університетського саду, в саду Мурін-ан точки фіксації глядачів були розкидані ширше, охоплюючи все поле зору.

Для того, щоб викликати таку пильну увагу глядача, важлива не лише якість дизайну, але й якість обслуговування, — пояснює Гото. — Погляд глядачів продовжує рухатися в пошуках більшого захоплення на добре підстрижених деревах і бездоганно доглянутому ґрунті.

Крім того, всі учасники повідомили, що відчували себе більш розслаблено, їм подобалося і вони хотіли б повернутися в сад Мурін-ан більше, ніж в університетський сад. Сад Мурін-ан також мав заспокійливий вплив на серцебиття і покращував настрій.

Учені зазначають, що інші сади можуть мати подібний вплив на глядачів, але позиціонування елементів дизайну має вирішальне значення:

у той час як обидва сади містили водні елементи, каміння, дерева та міст, у саду Мурін-ан погляд глядача спрямовується горизонтально розташованими елементами;

однак в університетському саду об'єкти, що представляють найбільший інтерес, розташовані в центрі зорового поля:

саме ця увага до деталей привертає увагу очей до візерунків, які знімають стрес.

Дослідники вважають, що їхні висновки можуть мати певні аналогії з іншими методами терапії, які використовують рух очей для зменшення стресу. Також їхня робота може допомогти людям, ураженим нейродегенеративними захворюваннями.

Сади зазвичай розглядаються як хобі для заможних людей, але якщо милування японськими садами може викликати розслаблюючий ефект, який інтуїтивно відчуває кожна людина, це може бути використане як форма терапії в лікарнях та соціальних установах, — наголошує Гото. — Я думаю, що було б добре, якби японські сади будувалися не просто як розкіш, а як засіб психологічної допомоги в нашому старіючому суспільстві.

Джерело: Frontiers in Neuroscience