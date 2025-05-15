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Ракурс
Последствия российского удара в Сумской области, фото: ГСЧС

Более 12 часов тушили масштабный пожар после российского удара по Сумщине (ФОТО, ВИДЕО)

15 мая 2025, 20:21
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На Сумщині рятувальники понад 12 годин гасили пожежу на площі 6 тис. кв. м, спричинену ворожим ударом.

До боротьби з вогнем були залучені 65 фахівців і 17 одиниць техніки. Про це сьогодні, 15 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Наразі триває розбір завалів, щоб унеможливити ризики виникнення повторних займань.

Наслідки російського удару на Сумщині, фото: ДСНС

Сьогодні вночі рашисти завдали удару безпілотниками по цивільній інфраструктурі Сумського району. В результаті виникла пожежа великих масштабів, також було зруйновано будівлі та приміщення.

Через високе пожежне навантаження гасіння доводилося проводити одночасно з декількох напрямків.

Источник: Ракурс


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