Георгий Тихий, скриншот видео

https://racurs.ua/n206353-rossiyane-na-peregovorah-v-stambule-vydvigali-nepriemlemye-trebovaniya-mid.html

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Російська делегація під час переговорів у Стамбулі озвучила низку вимог, які Україна вважає неприйнятними.

Про це сьогодні, 16 березня, на брифінгу за результатами переговорів заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

Так, російська делегація озвучила низку вимог, які є для нас неприпустимими, — підтвердив він, відповідаючи на питання журналістів.

Речник став розкривати деталі, проте запевнив, що українська сторона готувалася до цього, знаючи, що так буде.

У нас великий досвід усіх видів переговорів з росіянами, повірте, починаючи з 2014 року. Українська делегація знає, як поводитися в таких ситуаціях, як впоратися з такими речами, які ми можемо почути з російської сторони, — наголосив речник МЗС.

«Українська делегація чудово впоралася з усім цим і наша основна позиція залишилася незмінною», — додав він.

Також Тихий висловив подяку Туреччині та президенту Реджепу Ердогану за надання платформи для переговорів.