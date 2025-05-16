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Дональд Туск, фото: Wikimedia Commons

Нас еще предстоят очень тяжелые дни — Туск после переговоров в Стамбуле

16 мая 2025, 21:45
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Переговори між українською та російською делегаціями, які відбулися сьогодні, 16 травня, у Стамбулі, показали, що росіяни не проявили доброї волі.

Про це заявив журналістам прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє RMF24.

Російська сторона висунула умови, які були неприйнятними не тільки для України, але й для всіх нас, — наголосив він.

Туск зазначив, що політики продовжать працювати задля миру в Україні. Він додав, що головним завданням буде збереження європейської та американської єдності у цьому питанні.

Ми не приховуємо, що російську позицію навряд чи можна назвати конструктивною. Нас, ймовірно, все ще чекають дуже важкі дні, — наголосив він.

Туск у соцмережах також опублікував запис про розмову Володимира Зеленського та європейських лідерів із президентом США Дональдом Трампом після переговорів у Стамбулі.

Ще одна розмова між нашою п’ятіркою і зв’язок з президентом Трампом, — написав він, супроводивши допис відповідною фотографією.

Росіяни в Стамбулі де-факто перервали переговори і відмовилися припинити вогонь. Настав час посилити тиск, — наголосив глава польського уряду.

Джерело: RMF24

Источник: Ракурс


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