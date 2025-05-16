Дональд Туск, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n206355-nas-esche-predstoyat-ochen-tyajelye-dni-tusk-posle-peregovorov-v-stambule.html

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Переговори між українською та російською делегаціями, які відбулися сьогодні, 16 травня, у Стамбулі, показали, що росіяни не проявили доброї волі.

Про це заявив журналістам прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє RMF24.

Російська сторона висунула умови, які були неприйнятними не тільки для України, але й для всіх нас, — наголосив він.

Туск зазначив, що політики продовжать працювати задля миру в Україні. Він додав, що головним завданням буде збереження європейської та американської єдності у цьому питанні.

Ми не приховуємо, що російську позицію навряд чи можна назвати конструктивною. Нас, ймовірно, все ще чекають дуже важкі дні, — наголосив він.

Wspólne oświadczenie liderów Polski, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii po rozmowie z prezydentem Zełenskim i prezydentem Trumpem. pic.twitter.com/CL9IprFKVU — Donald Tusk (@donaldtusk) May 16, 2025

Туск у соцмережах також опублікував запис про розмову Володимира Зеленського та європейських лідерів із президентом США Дональдом Трампом після переговорів у Стамбулі.

Ще одна розмова між нашою п’ятіркою і зв’язок з президентом Трампом, — написав він, супроводивши допис відповідною фотографією.

Росіяни в Стамбулі де-факто перервали переговори і відмовилися припинити вогонь. Настав час посилити тиск, — наголосив глава польського уряду.

Джерело: RMF24