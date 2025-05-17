Дроны поразили склады боеприпасов 126 бригады береговой обороны рф в Крыму

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Ракурс

Дрони СБУ вразили склади боєприпасів 126 бригади берегової оборони рф біля Перевального в Криму.

Про це повідомили джерела в СБУ кільком українським медіа.

Українські дрони атакували ці склади 16 травня. Там були бокси для зберігання військової техніки, озброєння та пально-мастильних матеріалів. Є інформація про загиблих російських військових, які перебували на військовому складі.

На відео видно потужну детонацію та пожежі на території складів ворога. Також місцеві жителі повідомляють про дим над територією самої військової частини.