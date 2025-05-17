Bloomberg: В Европе нет малейшего представления о том, что Трамп скажет о войне рф в Украине в следующий раз

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Європейські посадовці не мають жодного уявлення про те, що Дональд Трамп скаже про війну росії в Україні наступного разу і які наслідки це може мати для них.

Bloomberg пише, що перші за три роки прямі переговори між Україною та росією завершилися в п’ятницю в Туреччині без угоди про припинення вогню, а Москва повторила список максималістських вимог.

Лідери Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії приєдналися до президента України Володимира Зеленського в телефонній розмові з Трампом, щоб обговорити наступні кроки.

Хоча європейці висловили розчарування результатами стамбульських переговорів, неясно, чи схилили вони Трампа до більш жорсткого підходу відносно путіна.

Тиждень тому був оптимізм, що місяці кропіткої дипломатії принесли свої плоди. США і Європа, здавалося, були на одній хвилі щодо ультиматуму: якщо путін не погодиться на безумовне 30-денне припинення вогню, вони накладуть на росію масивні санкції.

Коли путін обійшов цю вимогу і запропонував натомість відновити прямі переговори з Україною, настрої почали змінюватися. Хоча європейські лідери думали, що мають підтримку Трампа щодо санкцій, він натомість закликав Зеленського «негайно» зустрітися з росією, щоб з’ясувати, чи можлива мирна угода.

Це привело обидві сторони до Стамбула, а Трамп, який перебував у турне Близьким Сходом, заявив, що жодна угода неможлива, поки він і путін не зустрінуться. Він припустив, що був би готовий зупинитися в Стамбулі, якби прорив виглядав імовірним.

Цього не сталося. Замість цього європейські лідери, які зібралися в Албанії в п’ятницю, були змушені висловити своє обурення тим, що російський президент обрав чиновників нижчого рівня для представлення його інтересів на переговорах.

Публічно європейці дотримуються своєї лінії — санкції будуть запроваджені, якщо путін і надалі відмовлятиметься від перемир’я. Вони щедро вихваляють зусилля Трампа, спрямовані на припинення війни.

Однак у приватних розмовах європейські чиновники розчаровані і спантеличені очевидними постійними коливаннями Трампа, кажуть дипломатичні джерела агентства. Один з чиновників сказав, що вони сподіваються, що події цього тижня дадуть Трампу зрозуміти, що росіяни не серйозно ставляться до мирних переговорів, і США повинні рішуче на них відреагувати.

Дехто все ще вірить, що президент США виконає свої попередні погрози запровадити так звані вторинні санкції та банківські обмеження проти Москви та її поплічників. Він також може схвалити законопроект, підготовлений сенатором Ліндсі Гремом, який запровадить «нищівні» нові санкції і має двопартійну підтримку в Конгресі.

Інші досі скептично ставляться до того, що Трамп справді має бажання використовувати заходи, запропоновані Гремом, які включають каральні мита для країн, які купують нафту, газ та інші енергоносії з Москви.

На зустрічі у Стамбулі російська делегація одразу висунула українській стороні низку максималістських вимог, пише «РБК-Україна» із посиланням на свої джерела.

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